RAI, Venerato: "Allan andrà all'Everton, alzata l'offerta al Napoli. Zielinski ha firmato il rinnovo, entro domenica l'ufficialità. Grande pessimismo su Gabriel"

Ciro Venerato, giornalista della RAI, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"C’è grande pessimismo in casa Napoli su Gabriel. Il Lille lo considera ceduto al Napoli e sarebbe anche disposto a perdere dei soldi . Il problema però è che il ragazzo ora vuole l’Arsenal perché ha presentato al ragazzo un’offerta più ricca per l’ingaggio. C’è grande pessimismo, lo ripeto… Per Lyanco, invece, la pista sembra superata perché Giampaolo ha chiesto al Torino di trattenerlo. Allan sarà dell’Everton, con gli inglesi che hanno alzato la loro offerta a 30 milioni più 5 di bonus. Il ragazzo guadagnerà 3.5 milioni fissi più 500mila di bonus. La settimana giusta potrebbe essere quella che parte il primo settembre. A centrocampo quello che mette tutti d’accordo è Veretout ma bisogna trovare la quadra con la Roma. Sia i giallorossi che il Napoli devono fare plusvalenze. La Roma è disposta a far valutare al Napoli 40 milioni Milik perché sarebbe una plusvalenza di quasi 30 milioni contando gli ammortamenti. La Roma vuole valutare Under 30 milioni e poi aggiungere un altro elemento da valutare dieci milioni. Può essere anche un elemento della Primavera. Milik, però, in questo momento vuole ancora andare alla Juventus. I giallorossi a centrocampo hanno in uscita Cristante e Diawara. Il Napoli si augura che non riesca a cederli perché in tal caso potrebbero cedere Veretout. Sfumato Gabriel, Maksimovic si avvicina al Napoli perché sarebbe difficile trovare un altro calciatore del valore del brasiliano che può essere preso. In ogni caso, bisogna capire cosa accadrà con Koulibaly. Zielinski ha rinnovato a 3.5 milioni più 500mila di bonus facilmente raggiungibili. L’annuncio arriverà entro domenica. C’è una clausola rescissoria da 100 milioni per i primi 12 top club per fatturato, mentre la cifra può essere ritoccata per squadre meno ricche. E’ una sorta di clausola della clausola”.