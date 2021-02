RAI, Venerato: "ADL ha insistito per blindare Gattuso ad ottobre, ora deve decidere cosa fare! Senza rinnovo difficile arrivare a fine stagione, squadra turbata. Su Zaccagni..."

Ultime notizie calcio mercato Napoli – Ciro Venerato, giornalista della RAI ed esperto di mercato, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Zaccagni preso subito e lasciato in prestito al Verona è da escludere a priori anche per motivi di bilancio. Gli azzurri hanno aggiunto un accordo verbale con il Verona, ma ovviamente è scritto sulla sabbia perché può cambiare tutto finché non c’è tutto nero su bianco. C’è incertezza intorno al Napoli e questo ha dei riflessi anche sul mercato, perché i procuratori si domandano se poi un calciatore può andar bene anche per un allenatore diverso da Gattuso. Il tweet di qualche giorno fa è un pannicello caldo sulle ferite di Gattuso, perché De Laurentiis dovrebbe esporsi pubblicamente e decidere cosa fare. Quando un allenatore tratta per tre mesi un rinnovo e raggiunge l'accordo e poi il rinnovo non arriva, allora la situazione diventa pericolosa. E' De Laurentiis che ha insistito per blindare Gattuso ad ottobre per paura di perderlo. Dalla FilmAuro mi dicono che sia tutto pronto per il rinnovo ma manca solo l'ok di De Laurentiis. Dal momento dell'arrivo dell'ok, servono due o tre giorni. Con Sarri e Mazzarri il divorzio è arrivato con una lunga attesa, mentre ora c'è un accordo fatto e non sancito che rende difficile poi riuscire ad arrivare senza rinnovo fino a fine stagione. La squadra è turbata perché è legatissima al Napoli".