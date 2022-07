Rai, Venerato a CN24: "Telefonate per Svanberg, distanza minima col Bologna. Prima offerta per Nandez"

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato ha fatto il punto sul mercato sul Napoli ai microfoni di CalcioNapoli24 Tv durante la trasmissione Speciale Calciomercato: "Ci sono state delle telefonate per Svanberg per introdurre una possibile trattativa. Il Bologna vuole cederlo visto che il giocatore non vuole rinnovare, il suo prezzo è di circa 10 milioni con il Napoli che lo valuta 7. Per il suo arrivo però è necessaria la cessione di Fabian Ruiz. Anche Nandez è un profilo che piace, è arrivata la prima offerta del Napoli che non è piaciuta al Cagliari".