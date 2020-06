Venerato a CN24: "Telefonata dell'Inter a Mertens prima del rinnovo: rifiutate tutte le offerte, il belga non voleva tradire Napoli! Gabriel dipende da Lozano, su Callejon..."

Ultime notizie mercato Napoli – Ciro Venerato, giornalista della RAI, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Il rinnovo bimestrale di Callejon non era una cosa così scontata. Il successo in Coppa Italia e la voglia di giocarsi la Champions League, oltre al rapporto con squadra e tifoseria, ha spinto il calciatore ad accettare la proposta del Napoli. Il calciatore resterà fino a fine stagione e poi andrà via. Il calciatore tratta con Siviglia e Valencia ma non ha ancora firmato. Lozano? Se dipendesse dal Napoli lo darebbe via ma è un bel pacco da regalare alla concorrenza. Non può permettersi una minusvalenza ma andrebbe già molto bene venderlo ad un buon prezzo perché è un mezzo giocatore e lo dissi anche quando fu preso a quelle cifre. Se non va via, difficile possa arrivare Gabriel perché il primo slot per gli extracomunitari il Napoli lo spenderà per l’attaccante, probabilmente Osimhen. Pochi giorni prima che l’affare Mertens si sbloccasse, il belga ha ricevuto una telefonata da un dirigente dell’Inter e quest’ultimo aveva capito che il ragazzo stava prendendo tempo. Voleva ribadire l’importanza del progetto tecnico ed economico. Il calciatore ha detto che stava valutando questa opzione ma un mese fa ma poi ha ribadito di non voler tradire i tifosi napoletani. Mertens ha incentrato la telefonata, spiegando il perché del rifiuto all’Inter, sull’amore per Napoli e questo dirigente non ha mai riscontrato un simile amore per una città da parte di un calciatore. Mertens ha detto che non ne faceva una questione economica e che non avrebbe accettato alcuna offerta. Rinnovo Callejon? Tutto può essere ma visti i movimenti del Napoli penso che gli azzurri stiano già pensando al dopo Callejon. Magari fa un finale di stagione importante che può far cambiare tutto. Gattuso? Se ne parlerà ad agosto per il rinnovo, Gattuso valuta il rapporto umano e la fiducia. Non bisogna mettere troppe clausole per farlo contento. De Laurentiis vuole mettere tutto su carta mentre il tecnico è più vecchio stampo, per lui vale ancora la stretta di mano”.