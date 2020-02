RAI, Venerato a CN24: "Solo sondaggi esplorativi per Mertens da altri club, Napoli disposto a migliorare la sua offerta ed a rinnovare! Situazione Callejon bloccata"

Ultime notizie mercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista di RAI Sport, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Il Napoli ha fatto capire che è disposto a migliorare la sua offerta a Mertens: siamo sui 4.5 milioni annui fissi più un milione di bonus ed un bonus alla firma trattabile alla firma, si parte dal milione offerto dal Napoli, con il calciatore che ne chiede cinque. Al momento le squadre interessate al belga non hanno affondato ma si sono limitati a sondaggi esplorativi, come quello dell’Inter. Monaco e Borussia Dortmund non rientrano nei piani del giocatore. Da Castel Volturno mi dicono che stanno lavorando. Sarà difficile avere notizie ufficiali fino a fine marzo. Il giocatore non ha mai nascosto di voler restare a Napoli, il match è aperto. Mi ricorda l'operazione Dzeko-Roma: sembrava ad un passo dall'addio ed alla fine è arrivato il rinnovo con i giallorossi. Mertens non vorrebbe andar via ma se l'Inter dovesse soddisfare la sua richiesta ed il Napoli no allora andrebbe via. Non conviene sbilanciarsi ma il Napoli sta cercando di dialogare. Mertens sta dialogando in maniera importante con il club, anche ieri ha dato un bel segnale indicando lo stemma del Napoli dopo il gol. Callejon? Al momento non mi arrivano segnali di rinnovo. Detto ciò, si può fare in un giorno se De Laurentiis decide di trattenerlo. Al momento però vedo una situazione di impasse. Il Napoli vorrebbe andare avanti con Meret perché è giovane e lo ritiene importante nel progetto. E' ancora presto perché bisogna vedere chi sarà l'allenatore".