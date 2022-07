Calciomercato Napoli - Ciro Venerato ha fatto il punto sul mercato sul Napoli ai microfoni di CalcioNapoli24 Tv durante la trasmissione Speciale Calciomercato: "Solbakken è più vicino alla Roma, ieri era anche in città già. Con la cessione di Ounas o Politano il nome per il Napoli è quello di Brekalo. Finché Mertens non firma per un nuovo club è ancora disponibile per il Napoli. Navas ha un ingaggio da 9 milioni lordi, tutto fatto per il rinnovo di Meret".