RAI, Venerato a CN24: "Offerta ufficiale del Valencia per Gattuso, no secco del tecnico: vuole restare! Mertens ed Immobile le priorità"

Ultime notizie mercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista della RAI ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24. Ecco quanto da lui affermato:

"Gattuso ha rifiutato una offerta ufficiale del Valencia un mese fa. Retroscena inedito dalla Spagna. Jorge Mendes, agente del tecnico azzurro, ha avuto contatti con gli iberici dopo il macht tra Valencia e Barcellona. Da allora sono seguiti vari contatti con il manager portoghese. Ma Gattuso ha dimostrato ancora una volta l'attaccamento al Napoli rifiutando senza indugi l'interessante offerta iberica.

Ha promesso a Giuntoli e Pompilio (diventati anche amici e non solo validi dirigenti di cui si fida ciecamente) di restare in azzurro anche senza un prolungamento biennale. Resterà anche con un contratto di un solo anno (questa l'opzione azzurra) convinto di poter fare bene se la proprietà rispetterà il progetto di mercato discusso con lo scouting partenopeo. Due priorità. Strappare la riconferma di Mertens e portare Ciro Immobile in Campania. Chi invece quasi certamente lascerà Napoli per Valencia è Callejon. Biennale per il tornante che sembra orientato ad accettare l'offerta".