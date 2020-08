RAI, Venerato a CN24: "Nessun rinnovo per Gattuso, scelta condivisa: c'è fiducia! Il tecnico non vuole penali, difficile la sintesi tra le parti"

Ultime notizie mercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista di RAI Sport, ha fatto il punto sulle ultime notizie in casa Napoli ai microfoni di CalcioNapoli24:

"Finito il summit caprese poche ore fa. Deciso per il momento di non prolungare il contratto in essere tra Gattuso e De Laurentiis. Scelta condivisa da tecnico e presidente. Il prolungamento arriverà più avanti. Intanto c'è fiducia reciproca. Il resto lo faranno i risultati. Veretout e Under (favorito su Bernadeschi) gli altri tasselli graditi. Valutati complessivamente 40 miloni dal club. Per ora si andrà avanti senza rinnovo in attesa di nuovi summit e futuri contatti con Jorge Mendes. L'agente di Ringhio (rimasto a Capri, ripartirà domani mattina) oggi era assente. Resta il problema per ora irrisolto della clausola rescissoria. Il tecnico ha ribadito che non vuole penali nel suo contratto. Sia a favore che a sfavore. Forse anche per questo il discorso non è stato approfondito. Uno dei 2 dovrà cambiare strategia. Difficile la sintesi".