RAI, Venerato a CN24: "L'agente di Osimhen aspetta tre club di Premier, vuole ottenere 7 milioni a stagione! Il Lille spinge per il Napoli, da domani si riparte"

Ultime notizie mercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista di RAI Sport ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24. Ecco quanto da lui affermato:

"CVD. Ciò che abbiamo annunciato stamattina alle 9.30 e ribadito a ora di pranzo si è puntualmente verificato. Il Lille non è riuscito a cedere Osimhen entro giovedì. Ora dovrà rimodulare il suo bilancio in sede di mercato puntando a incassare non meno di 120 miloni per poter fare acquisti a titolo definitivo. Il nuovo agente del nigeriano ha preso tempo come si temeva da ieri mattina. Vuole approfondire il discorso con Manchester United, Liverpool e ( forse) Tottenham. I Red Devils si sono fatti vivi con un uomo della galassia Glazer. Il Liverpool con un noto intermediario londinese. In attesa di capire se oltre l'interesse può esserci una vera e propria offerta lo scaltro procuratore parigino ha messo in stand by il Napoli. Sa che gli azzurri hanno un monte ingaggi che non supera il tetto dei 4.5 e prova a capire se in premier puo ottenere 7 miloni netti a stagione più bonus. Al Lille chiede anche un bonus alla firma, a quanto pare pari a 2 miloni. Lopez e Campos sono basiti. Erano pronti per l'annuncio già in serata. Invece? Indietro tutta. Da domani si riparte ma resta la profonda delusione per l'atteggiamento del nuovo agente riuscito ad irretire il giocatore e (soprattutto) la sua fidanzata. Il Lille spinge per chiudere col Napoli. Il club azzurro fra un mese potrebbe investire anche su Gabriel. Un motivo in più per fare da sponda a De Laurentiis. In attesa di sapere se l'interesse della Premier è reale o virtuale".