Rai, Venerato a CN24: "Kim non arriverà domani in Italia, contratto ricco di contenuti che rallenta la chiusura"

Ultime notizie di calciomercato sul Napoli e Kim. Arriva l'annuncio da Ciro Venerato di Rai Sport a CalcioNapoli24 Tv (Canale 79 del digitale terrestre).

Napoli: le ultime sull'arrivo di Kim

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato ha fatto il punto sul mercato sul Napoli ai microfoni di CalcioNapoli24 Tv durante la trasmissione Speciale Calciomercato:

"Non sarà nemmeno domani il giorno di Kim in Italia per le visite mediche. Il giocatore sarà del Napoli e sono già state fatte le cose importanti. Si procede lentamente per la stesura del contratto. Siamo passati da 3 anni a 5, con il Napoli che chiede di far firmare un contratto di 4 anni più 1, mentre il giocatore chiede un 3 più 2. Ci sarà una clausola sul contratto e bisogna limare questi dettagli. Ancora non è deciso se il Napoli pagherà in due rate la clausola di 20 milioni circa al Fenerbahce. Contratto ricco di contenuti che rallentano la trattativa e la chiusura finale".