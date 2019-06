RAI, Venerato a CN24: "James Rodriguez, due i problemi principali: valutazione del Real e ingaggio calciatore"

Ciro Venerato, giornalista della RAI, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, trasmissione televisiva in onda su CalcioNapoli24 TV. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"James Rodriguez? Il Napoli chiede un prestito con diritto di riscatto. Non c'è differenza tra prestito con obbligo e trasferimento a titolo definitivo ma non è questo il problema. I problemi sono due: la valutazione che fa il Real Madrid e l'ingaggio del calciatore che quest'anno ha guadagnato 10 milioni di euro compresi i bonus. Poi c'è concorrenza internazionale come il Manchester United".