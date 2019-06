RAI, Venerato a CN24: "Albiol è del Villarreal, inutile il colloquio con Ancelotti. Il Napoli preso in contropiede"

Ciro Venerato, giornalista della RAI, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, trasmissione televisiva in onda su CalcioNapoli24 TV. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Albiol è un giocatore del Villarreal, aspettiamo solo l'annuncio ufficiale. Da circa un mese e mezzo il Napoli sapeva delle intenzioni del calciatore, gli azzurri erano convinti che la destinazione era Valencia. Colloqui tra Ancelotti e Albiol, il tecnico lo riteneva importante nel progetto tecnico ma il calciatore per motivi personali e non economici, visto che si riduce l'ingaggio, ha scelto il Villareal. Il Napoli ha iniziato a sondare il mercato".

"Questo addio di Albiol ha preso in contropiede il Napoli perché deve scegliere un calciatore importante per sostituire lo spagnolo. C'è anche l'ipotesi che non arrivi nessuno, restando con Maksimovic, Chiriches, Luperto insieme a Koulibaly come quartetto di difesa".