News calciomercato Napoli - Ciro Venerato ha parlato al TG Sport della Rai del mercato del Napoli, e su Antonin Barak svela:

"Dopo Traorè, il Napoli sta provando a chiudere per Barak. Sarà decisivo il vertice arabo con i dirigenti della Fiorentina: il Napoli ha già il sì del giocatore seguito dai tempi del Verona. L'alternativa non è Mangalà, ma un altro calciatore monitorato in segreto dallo scouting azzurro".