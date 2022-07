RAI - Sorpresa Napoli, Petagna può restare su richiesta di Spalletti! Problemi per Broja

Calciomercato Napoli - Possibile sorpresa per Andrea Petagna: l’attaccante, finora vicinissimo al Monza, potrebbe restare in azzurro alla fine dei giochi. Ecco quanto svelato da Ciro Venerato, esperto di mercato della Rai, in diretta a CalcioNapoli24Tv:

La notizia confermata dal Calcio Napoli è di confermare Petagna, ovviamente poi i matrimoni si fanno in due e bisogna capire anche cosa ne penserà Galliani col quale c’è un ottimo rapporto. Bisogna registrare quest’aggiornamento su richiesta di Spalletti, ma poi va detto che il Napoli preferisce Broja a Petagna ma va convinto il Chelsea. Nel tardo pomeriggio c’è stata una call tra blues e West Ham, ma ADL sicuramente avrà chiesto al momento della cessione di Koulibaly. Il problema è economico, ovvero i soldi proposti dal West Ham al giocatore e al club. Per Simeone al momento c’è stato un sondaggio, ma a oggi, se non dovesse arrivare Borja, si tiene Petagna. Senza mai escludere colpi di scena in extremis.