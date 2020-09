RAI - Sondaggio dell'Atalanta per Meret: il Napoli chiede una somma esorbitante per il solo prestito secco

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss:"Meret? L'Atalanta ha parlato con l'entourage. Il ragazzo andrà via solo se qualche squadra lo prenderà in prestito secco per 7-8 milioni. Una cifra enorme per un prestito secco. Il prossimo anno l'Inter potrebbe farci un pensiero. Chi vuole Meret deve presentarsi alla cassa con quella cifra. Se dovesse accadere ciò, non escludo Sepe. Il Napoli non va oltre 2.3 per Maksimovic che chiede 500 in più, la Fiorentina se lo vuole deve sborsare 15 milioni"