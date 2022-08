Rai - Smentita Juve, nessun incontro per Raspadori! Il calciatore ha chiesto la cessione al Napoli: il Sassuolo ha fretta, altrimenti resta!

Calciomercato Napoli - Giacomo Raspadori resta più vicino agli azzurri che alla Juventus, ma il Sassuolo ha fretta. A spiegare la situazione è Ciro Venerato.

Novità su Raspadori-Napoli, dal TG Sport della Rai con le parole dell'esperto di mercato Ciro Venerato:

"Smentita dalla Juventus sull'arrivo degli agenti Montipo' e Tinti, procuratori di Raspadori, oggi alla Continassa. In questo momento la Juve non conferma nessun tipo di offerta per il Sassuolo. Il giocatore nel frattempo, dopo le parole dei procuratori, si è sbilanciato e ieri pomeriggio ha detto addio al Sassuolo: ha parlato col tecnico Dionisi e ha chiesto di andare via, perché vuole giocare la Champions. Il riferimento è più al Napoli che alla Juventus: è l'unico club che realmente oggi si è palesato con Carnevali, i bianconeri non l'han fatto. Il Napoli deve decidere l'affondo decisivo, con un vertice in settimana: il Sassuolo ha fretta. Nel frattempo, il club emiliano si cautela e blocca due calciatori: Pinamonti e Armand Laurienté del Lorient. Che piace anche al Torino. Sia l'Inter che il Lorient chiedono di chiudere al Sassuolo, perché ci sono altri club sui due giocatori: per questo il Sassuolo ha fretta, altrimenti l'attaccante resta al Sassuolo se in 5-6 giorni non si chiude per la sua cessione".