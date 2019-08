RAI - Sfuma James Rodriguez, Icardi resta un sogno: il Napoli prenderà Llorente, già fissate le visite mediche

Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto nel corso dell'approfondimento sportivo del TGR Campania. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Fervono le trattative in casa Napoli. Sembra ormai certo l'addio ad James Rodriguez, Icardi è stato sempre un sogno e mai una vera e propria trattativa. La realtà porta a Llorente. In queste ore il calciatore sta aspettando segnali dall'Inter, che però dovrebbe riuscire a tesserare Sanchez liberando Llorente da questo obbligo morale. Lo spagnolo dunque è pronto a firmare un biennale da 2.5 milioni a stagione con il Napoli, visite mediche fissate tra giovedì e venerdì se tutto andrà come previsto.

Su Chiriches, contro sorpasso del Sassuolo sulla Fiorentina, che invece dovrebbe prendere Tonelli. Ounas sempre più vicino al Nizza, mentre Verdi dovrebbe restare".