Ultime calciomercato Napoli. Ciro Venerato è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma "Radio Goal". Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"La Roma è intenzionata a prendere Milik offrendo Under e 15 milioni. Non è la cifra giusta, perchè il Napoli chiede 20 milioni insieme al turco. In tutto questo la Roma deve prima cedere Dzeko, ma soprattutto va convinto Milik che deve aprire ai giallorossi abbandonando l'idea Juventus".