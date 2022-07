Ciro Venerato, giornalista Rai, ha parlato di calciomercato ai microfoni della Domenica Sportiva:

Paulo Dybala

Venerato sul mercato del Napoli

"Cristiano Ronaldo al Napoli è una fake news. Per Dybala confermo che c'è stata una chiacchierata con gli agenti ma non andrà avanti la trattativa per le cifre alte richieste".

