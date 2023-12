RAI - Rinnovo Osimhen, si tratta sulla clausola! Arsenal in vantaggio su Chelsea e Real Madrid

Calciomercato Napoli, le ultimissime sul possibile rinnovo di Osimhen. A RAI 2, durante La Domenica Sportiva, è intervenuto il giornalista Ciro Venerato:

“L’annuncio che spiazza è quello di De Laurentiis sul rinnovo di Victor Osimhen, ma restano dettagli da definire prima del tweet ufficiale. L’agente sta tacendo cautamente dopo il colloquio di Madrid, l’ingaggio è definito ma resta la clausola rescissoria per lasciare Napoli a fine stagione. Prolungare il rapporto per altri tre anni permetterebbe di alzare la richiesta a oltre 100 milioni di euro, per garantirsi una plusvalenza. Arsenal in vantaggio su Chelsea e Real Madrid, per ora”