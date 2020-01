RAI - Rinnovo Mertens, il Napoli rilancia con un rialzo e premio alla firma! Non sarà ceduto a gennaio

Calciomercato Napoli - Dries Mertens non lascerà Napoli. Non a gennaio. Lo ha assicurato Ciro Venerato a Rai Sport dando nuovi aggiornamenti sulla vicenda: "Oggi un agente Fifa importante ha proposto a Mertens, per conto del Chelsea, un triennale da 10 milioni netti. Il Napoli ha subito detto no, ma in realtà anche il calciatore vorrebbe restare fino a giugno. Sia per potersi scegliere la nuova avventura da svinolato, ma anche perché vuole superare il record di gol di Hamsik in azzurro. Il Napoli, da parte sua, sta cercando di trattare davvero il rinnovo. Si è spinto a 5 milioni più bonus con tanto di premio alla firma: 1.5 milioni o 2. Si vedrà, ma escludo che entro venerdì lasci Napoli".

Confermata, invece, la trattativa per Andrea Petagna a giugno: "Affare da 16 milioni e mezzo in 4 rate più bonus di 3.5. Per Kumbulla c'è l'offerta e l'intesa col Verona ma manca sì del giocatore e c'è l'Inter".