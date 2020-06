RAI, Paganini: "Giuntoli segue da tempo Osimhen, il nigeriano gradirebbe molto Napoli! Azzurri in vantaggio per Boga"

Ultimissime mercato Napoli – Paolo Paganini, giornalista di RAI Sport, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Osimhen piace molto perché è giovane e di prospettiva, Giuntoli lo ha seguito molto ma tutto dipende da Milik che di certo non sarà svenduto. Da tempo il ds azzurro lavora sull’attaccante nigeriano che a sua volta ha dato la sua disponibilità a trasferirsi in azzurro, gradirebbe molto la piazza di Napoli. Sounaro è un nome ma non credo sia il principale candidato per sostituire Koulibaly, al momento non è l’obiettivo numero uno. Per Boga gli azzurri si sono mossi in anticipo e sono in vantaggio ma non sarà facile”.