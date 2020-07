RAI, Paganini: "Affare Osimhen finanziato dalla cessione di Milik"

Notizie Calcio Napoli - A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Paolo Paganini, giornalista

“Osimhen? I tempi si sono allungati a causa del cambio di agente del calciatore per cui bisognava limare alcuni aspetti. L’operazione è importate a livello economico, ma mi pare che la situazione sia in dirittura di arrivo. Per finanziare questa operazione, credo che il Napoli abbia avuto anche certezze circa la cessione di Milik. Chiesa? C’è da capire se Commisso che aveva detto di non voler mai cedere Chiesa, ha cambiato idea. Non credo che la Juventus abbia chiesto a Sarri di vincere la Champions, ma di provarci. E’ chiaro poi che al primo posto c’è proprio questa coppa perché l’obiettivo è questo”.