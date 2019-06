Rai - Nuovi contatti Giuntoli-Raiola per Lozano, si inserisce il Tottenham! Offerta quinquennale del Napoli: i dettagli

Ultime mercato napoli. Continuano ad avvicendarsi le trattative in casa azzurra, con la squadra di Carlo Ancelotti che ha già ufficializzato il primo colpo Di Lorenzo. Adesso le attenzioni del presidente De Laurentiis si spostano sulle altre zone di campo, per cercare di arrivare al ritiro di Dimaro con un'ossatura ben delineata.

Calciomercato Napoli, le ultime su Lozano

Secondo quanto riportato da Ciro Venerato, esperto di mercato, ai microfoni de "La domenica sportiva estate", il Napoli continua a puntare su Hirving Lozano. In giornata nuovi contatti telefonici tra Giuntoli e Raiola, sul giocatore però si inserisce il Tottenham che potrebbe vendere Son al Real Madrid. Nel caso in cui la trattattiva non andasse in porto, gli azzurri sarebbero pronti a tornare in corsa. Pronto un contratto di 5 anni da 2.5 milioni all'anno.