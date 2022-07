RAI - Napoli-Sanchez, arrivano smentite su tutti i fronti

Smentite su Sanchez-Napoli. La notizia era stata riportata qualche ora fa da Sportmediaset, ma poco fa il TG Sport della Rai ha smentito categoricamente questa ipotesi.

Ciro Venerato, giornalista RAI, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TG Sport, parlando del calciomercato del Napoli.

Sanchez al Napoli, le parole di Ciro Venerato:

"Smentite su tutti i fronti. Il Napoli non è interessato a Sanchez.

Forse l'attaccante dell'Inter è stato proposto dal suo entourage, che nel frattempo dialoga con l'Olympique Marsiglia.

In ogni caso il Napoli seguiva il cileno dai tempi dell'Udinese, ma adesso non più. Piovono smentite autorevoli sia da Castel di Sangro che da Milano. E non sono di facciata".