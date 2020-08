Rai - Napoli in attesa del rilancio del City per Koulibaly, l'offerta da 70 milioni non è ancora arrivata: le ultime

Ultime calciomercato Napoli. Ciro Venerato, giornalista Raisport, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma "Radio Goal". Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Il Napoli concretizzerà le operazioni in entrata solo quando saranno ufficiali le cessioni di Allan, Koulibaly ed in parte Milik. Per quanto riguarda il senegalese, l'offerta da 70 milioni da parte del City ancora non è arrivata. Magari arriverà nel giro di qualche ora oppure no, ma ad ora il Manchester ancora non l'ha fatto. I Citizens restano interessati, ma azzurri e Fali Ramadani aspettano un rilancio concreto. Molto poi dipenderà anche dalla rateizzazione e dai bonus".