Stasera alle ore 23.30 alla Domenica Sportiva, su Rai 2, consueto focus dedicato al calciomercato a cura del giornalista ed esperto del settore Ciro Venerato L'argomento di stasera? Napoli e Roma rivali in campo ma alleate sul mercato: dopo Manolas per Diawara si profilano altri possibili affari, i nomi valutati sono quelli di Milik, Under, Veretout, Ounas e Hysaj.