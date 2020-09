RAI - Milik-Roma, colloquio telefonico tra il Napoli e l'entourage su multe e causa civile! Novità sulle commissioni, le ultime

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato di RAI Sport Ciro Venerato, rilasciando alcune dichiarazioni:

“L’affare Milik tra Roma e Napoli? Arkadiusz a Roma ci andrà, un giocatore tra rimanere in tribuna per un anno a 1,8 milioni e andare a Roma per 5 milioni netti, a costo di rinunciare ad una somma qui a Napoli, cosa fa? Il problema è capire quando andrà, io pensavo che entro stamattina si potesse definire tutto, Arek diventerà più malleabile ed i suoi agenti hanno parlato chiaro con lui.

Cosa è successo stamattina? C’è stato un colloquio telefonico tra i dirigenti del Napoli, gli intermediari della trattativa e l’entourage di Milik: la questione multe è un problema più teorico che pratico, su questa azione civile paventata da De Laurentiis, attuabile entro quattro anni nei confronti dei tesserati al momento dell’ammutinamento.

C’è stato un po’ di mugugno nello spogliatoio del Napoli quando s’è parlato di annullamento della multa in Lega Calcio, cosa non avvenuta nemmeno per Allan.

Stamattina il Napoli ha mollato sulla parte economica riguardante le pendenze arretrate e parte delle commissioni che l’agente Pantak ancora deve avere dai tempi del trasferimento dall’Ajax. De Laurentiis sta operando da remoto in quarantena: ha assicurato che il Napoli, non appena accetterà Milik la Roma, liquiderà la mensilità dovuta per luglio ed agosto - relativa al mese di giugno.

Sulla causa civile la posizione del Napoli è di mantenere l’idea che nei prossimi quattro anni possa essere mossa questa azione, ma non avendolo fatto in un anno dubito possa farlo in futuro.

Sulla questione della pubblicità al suo ristorante, siamo attorno a cifre molto risibili rispetto all’ingaggio che avrà alla Roma, che peraltro gli lascerà anche i diritti di immagine.

Non so se il Napoli riuscirà a chiudere l’operazione nel weekend o lunedì, ma non mi sembra che il club si stia sbracciando per fare in fretta e lasciare a quel punto Dzeko alla Juventus: è una battuta che circola nell’ambiente su De Laurentiis, sia chiaro.

Per quanto riguarda gli stipendi, si parla di una mensilità relativa a giugno e suddivisa su luglio ed agosto”