RAI - Caso Milik, il Napoli vuole chiudere la faccenda entro un mese! Arek non ha ancora aperto alla Roma, aspetta la Juventus

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato di RAI Sport Ciro Venerato, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Le mosse in attacco di Napoli, Roma e Juventus tra Milik, Dzeko ed Higuain? Si sono fatti tanti nomi, la realtà è che la Juventus aveva e ha bisogno di vendere: deve prendere un giocatore a prezzo di costo, uno tra Milik e Dzeko.

Il primo che si accorda con la Juventus va lì: non c’è accordo col Napoli e con la Roma, giovedì a Milano c’è stata una cena tra Paratici e l’agente di Dzeko e qualcosa si saranno detti. Deciderà il bosniaco che a Roma si trova da re, è una situazione simile a quella di Mertens: non è detto che Dzeko accetti di partire, nonostante il costo economico per la Roma sia molto alto.

La Roma se parla con Milik è perchè ha intenzione di cedere Dzeko, ma dipende da quest’ultimo. Seconda cosa: al momento Milik non ha ancora aperto alla Roma, aspetta ancora la Juventus. Quando i bianconeri gli diranno che avranno virato su altri, a quel punto Arek valuterà altre offerte a partire da quella giallorossa.

Se ad oggi parli con Milik, ti dice che aspetta la Juventus in base ad un accordo già trovato. È una situazione che si sbroglierà: il Napoli vorrebbe farcela già entro metà settembre”