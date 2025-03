RAI - Marianucci al Napoli, decisivo il cambio agente! Guadagnerà 10 volte di più in azzurro

Calciomercato Napoli, arrivano importanti conferme a proposito dell'affare in chiusura per Luca Marianucci con mesi di anticipo.

Calciomercato Napoli, conferme sull'arrivo di Marianucci

A fornirli è stato Ciro Venerato a Rainews 24: "L'operazione Marianucci è stata perfezionata esattamente 15 giorni fa con l'agente del calciatore Mario Giuffredi. Presenti il Ds Manna e il presidente empolese corsi in compagnia del duo Ds. Fretta dovuta a motivazioni di mercato.

Il Borussia Dortmund stava per soffiare il promettente difensore centrale di piede destro al club campano. Marianucci guadagna cinquantamila euro netti in toscana e a Napoli intascherà minino 10 volte tanto. Costo del cartellino 9 milioni. Arrivano invece smentite credibili sul terzino del Girona Gutierrez. Non rientra nei piani del Napoli".