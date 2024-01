Calciomercato Napoli, si continua a cercare un difensore centrale e un centrocampista in questo rush finale.

Mercato Napoli, le ultimissime

Come riportato da Ciro Venerato della Rai nel corso della Domenica Sportiva, i nomi per la retroguardia restano due: Perez dell’Udinese o Theate del Rennes. A centrocampo invece si allontana Barak, Lukic sfuma e Mandala non convince. Popovic al Monza con Zerbin