RAI - Maksimovic-Napoli, non è esclusa la cessione: quattro squadre interessate al serbo

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato, esperto di mercato della Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss:

"Il Napoli senza Champions farà qualche sacrificio: Allan, Koulibaly ed Allan sono i maggior indiziati a lasciare. Teniamo conto che senza Champions ci saranno 40 milioni in meno. Maksimovic? Il Napoli sta parlando con l'agente per il rinnovo, ma se arriverà un'offerta valida sono disposti a parlarne anche perchè c'è Rrahmani e Gabriel ormai vicino. Nikola piace a Roma, Everton e Milan oltre alla Fiorentina. Non è un'operazione tecnica, ma solo economica".