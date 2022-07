Calciomercato Napoli - Le ultime di mercato da Ria Sport con la Domenica Sportiva Estate dove Ciro Venerato rivela gli aggiornamenti su Meret via da Napoli:

"Meret chiederà la cessione, non è intenzionato a firmare il rinnovo. Sul portiere ex Udinese c’è il Leicester, perché Schmeichel va al Nizza. Arrivano smentite dal ds del Torino Vagnati sull’interesse dei granata per Meret. Sul portiere classe ’97 oltre al Leicester, c’è l’interesse di altre squadre straniere"..