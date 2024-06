Calciomercato Napoli - Ciro Venerato ai microfoni della Rai ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda le strategie di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Smentite sul centrocampista centrale per quanto riguarda gli acquisti del Napoli. Kvara quasi certamente rinnoverà il suo contratto: 5 milioni più clausola rescissoria. Conte andrà in Germania per incontrarlo durante gli Europei".