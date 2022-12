Ciro Venerato, collega della Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni al tg sport.

"Kalidou koulibaly non sarà mai dell'Inter. Pensieri e parole che arrivano direttamente dal suo entourage. Il difensore centrale non accetterebbe mai un club italiano diverso dal napoli. Anche dalla sede nerazzurra ci arrivano identiche smentite. Stipendio ( in primis) e scelta di vita( mai contro il Napoli) rendono impossibile la trattativa".