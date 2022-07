Ciro Venerato, giornalista Rai, ha parlato del calciomercato del Napoli e della trattativa per Kim Min-jae. Il calciatore sudcoreano tarda ad arrivare e la fumata bianca non è ancora arrivata. La trattativa è in dirittura d'arrivo, ma al momento il giornalista, esperto di calciomercato, fa sapere:

Kim Min-jae

Slittato l'arrivo in Italia di Kim

"Slittato l'arrivo di Kim in Italia. Vanno ancora risolti dettagli complessi di natura fiscale".

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli