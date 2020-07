RAI - Karnezis e Manzi al Lille serviranno al Napoli per incamerare plusvalenze, saranno i francesi a pagare alla FIFA il contributo di solidarietà di Osimhen

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di RAI Sport Ciro Venerato, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Domani alle 16 il Napoli ufficializza Osimhen? Ieri notte il Napoli ha depositato l’accordo preliminare in Lega per Victor Osimhen, entro il 31 agosto è possibile depositare i preliminari di contratto perchè il mercato aprirà solo il primo settembre: da quel giorno in poi potranno essere ratificati ufficialmente i trasferimenti, fino al 5 ottobre. Con questo pre-accordo Osimhen potrà allenarsi con il Napoli e giocare anche amichevoli, con delle assicurazioni sanitarie a riguardo.

L’operazione è sistemata: 47,5 milioni di euro, il contributo di solidarietà è di 2,5 milioni e verrà messo dal Lille e non dal Napoli, mentre saranno separate per motivi di bilancio le operazioni relative a Karnezis e al capitano della Primavera Manzi, che finiranno al Lille e porteranno plusvalenze a bilancio. L’operazione è chiusa da quando D’Avila e D’Amico hanno detto sì al Napoli, Karnezis e Manzi serviranno per incamerare plusvalenze”