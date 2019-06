Ciro Venerato, giornalista della RAI, è intervenuto in diretta a Radio Sportiva per rispondere alle domande degli ascoltatori in "Microfono Aperto".

SU INSIGNE: "Ad oggi resta al Napoli, l'intenzione di Ancelotti è andare avanti con lui. Il fatto che il Napoli, pur avendo bloccato James Rodriguez, continui a parlare con Raiola di Lozano, mi fa pensare che gatta ci cova...".