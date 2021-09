Ciro Venerato analizza il calciomercato del Napoli nel corso della puntata del 26 settembre de La Domenica Sportiva:



"Insigne e Mertens sono pronti ai saluti, entrambi a fine contratto. Il belga sembra pronto a dire addio, meno certezze invece in merito ad Insigne. De Laurentiis al momento non può soddisfare le richieste di Insigne, una qualificazione in Champions potrebbe però mutare lo scenario. Spalletti dal canto suo non vorrebbe perdere il capitano azzurro e vorrebbe mediare tra le parti".