Rai - Il Napoli ha offerto 4 mln a Koulibaly: la risposta del giocatore

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato, esperto di mercato, ha parlato a La Domenica Sportiva delle ultime sul calcio Napoli e sul rinnovo di Koulibaly.

Napoli Koulibaly: le ultime sul rinnovo

Il Napoli tratta il rinnovo di Koulibaly con il giocatore. Le ultime:

“Il Napoli ha offerto 4mln l'anno al giocatore (compresi bonus) per i prossimi quattro anni. Lui, invece, intende continuare ad avere lo stipendio attuale di 6mln e strizza l’occhio al Psg e Barcellona. Nelle prossime settimane ci sarà un nuovo vertice col suo procuratore Ramadani, perché De Laurentiis farà di tutto per non perdere il difensore”.