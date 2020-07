RAI - Il Liverpool era su Osimhen da prima che visitasse Napoli! Jovic aspetta qualcosa di meglio, Immobile operazione da 100mln. Su Sorloth...

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di RAI Sport Ciro Venerato, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Affare Osimhen? Ad oggi se dovessi scommetterei direi che arriverà, rispetto a sabato alcune cose sono cambiate: c’è una fiduciosa attesa, il Napoli ha metabolizzato la botta ricevuta da D’Avila che parlava di altri club in Premier League. Alla luce di ciò che arriva da Liverpool, il Napoli vede un raggio di luce ma studia comunque delle alternative: vengono smentite seccamente visite mediche fatte a Roma, aggiungo una supposizione ovvero se un calciatore così importante va a Villa Stuart non passa certo inosservato.

Il problema è un altro: capire se il Liverpool affonda o meno. Barry Hunter è il CEO del Liverpool e ha avuto dei colloqui con l’ex entourage del calciatore, dieci giorni prima che Osimhen arrivasse a Napoli. Un colloquio informale per far notare l’interesse, anche se bisogna capire se verrà affondato il colpo anche con D’Avila.

Il Napoli conta di riparlare mercoledì per provare a fissare un appuntamento dal vivo, per gettare le basi di un contratto che andrà impostato di nuovo, secondo l’agente.

Le cifre dell’affare? Un contratto da cinque milioni lordi, attorno ai 3,5-3,7 milioni netti grazie al Decreto Crescita. A questi vanno aggiunti due milioni di bonus alla firma, ma chi li darebbe? Il Napoli o il Lille?

Il giocatore scalpita e vuole certezze: la Premier è sempre in cima ai suoi pensieri, altrimenti parlerà col Napoli. C’è calma apparente, ma fiduciosa attesa sotterranea che fa il paio con il pessimismo dello scorso sabato.

Alternative? Sono state chieste a Fali Ramadani informazioni per Luka Jovic, che vuole sei milioni netti di ingaggio e viene valutato oggi 70 milioni dal Real Madrid. Il Napoli sarebbe anche disposto a prenderlo in prestito con obbligo di riscatto fissato a determinate condizioni: Jovic ha preso atto dell’interesse ma spera in qualcosa di più importante dall’estero.

Immobile? Mi sembra di capire che chieda dieci milioni di euro lordi, cinque netti di stipendio. La Lazio certo non lo regalerebbe, il valore del cartellino vale 40-45 milioni per via dell’età: sarebbe una operazione da cento milioni totali, faccio fatica ad immaginare una operazione del genere.

Azmoun dello Zenit costa trenta milioni, il giocatore verrebbe per tre milioni all’anno: Gattuso lo considera un falso nove, dovrebbe lavorarci sopra.

Sorloth del Crystal Palace, in prestito al Trabzonspor, è tra le tante alternative e viene valutato positivamente.

Belotti? Nome mai fatto, lo valuta maggiormente l’Inter. Il Napoli l’ha seguito dai tempi di Ancelotti, però.

Callejon? Al momento la situazione è ferma, non credo sia un nome per la prossima stagione: c’è invece una novità a centrocampo, uno degli ex agenti di Osimhen ha proposto al Napoli il centrocampista croato del CSKA Nikola Vlasic, che rientra nei parametri tecnici ed economici del club azzurro. Costa 15 milioni, chiederebbe 1,5 milioni di stipendio e c’è pieno gradimento del reparto scouting: non è escluso che possa essere lui il sostituto di Allan, nonostante siano diversi tecnicamente”