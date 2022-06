Rai - Il Barcellona vuole Koulibaly, Chelsea e Juventus in agguato. Due club su Fabian Ruiz

Napoli - Il Napoli rischia di perdere Koulibaly la prossima stagione, tre le squadre interessate al calciatore. Non è l'unico top che può perdere Spalletti. Queste le parole Ciro Venerato:

"Fabian Ruiz, dovrebbe andar via, sono interessate Arsenal e Manchester United.

Il Napoli ha avuto una telefonata due settimane fa dal Barcellona che ha manifestato interesse per Koulibaly, ma al momento il club catalano non ha i mezzi economici. Juve e Chelsea sono in agguato, ma ad oggi il Napoli non ha avuto comunicazioni, l’agente chissà”.