RAI, Venerato a CN24: "Il Napoli aspetta Icardi entro venerdì altrimenti arriva Llorente! Ounas verrà ceduto, spunta anche l'Atalanta"

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista della RAI, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, trasmissione televisiva in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 296 del digitale terrestre). Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CN24

"Credo che Icardi aiutato da sua moglie stia stringendo la sua carriera. Oggi il Brescia ha presentato Balotelli, un calciatore che fino a poco tempo era ambito da tanti club europei. Spero che Icardi faccia una riflessione sulla sua carriera e non getta alle ortice il suo futuro. Non escludo nulla nemmeno che possa restare un anno all'Inter. L'Inter ha raggiunto l'accordo con il Monaco dopo un lungo colloquio telefonico tra Marotta e il dg del Monaco che ha pareggiato l'offerta di ADL: 60 milioni più 5 di bonus. Due i motivi per cui l'Inter Meglio darlo all'estero, il secondo è le condizioni economiche migliori. L'Inter ha dato disponibilità al Monaco ma deve parlare con Wanda Nara. Dopo l'addio di Falcao, il Monaco ha fatto l'offerta a Icardi: 12 milioni netti più bonus per cinque anni. De Laurentiis con i bonus era arrivato a 7.5 milioni all'anno, articolati in 6 milioni di base fissa più 1.5 milioni di bonus e molte concessioni sui diritti d'immagine: ha concesso a Wanda di gestire il mercato argentino e tre sponsor importanti. Sugli altri sponsor ADL gli ha lasciato il 50% a Wanda Nara. Il problema è che il giocatore continua a prendere tempo, più passano i giorni e il Napoli perde le speranze. Ad oggi non si registrano grandi passi in avanti. Il Napoli guarda anche avanti, non si fossilizza. L'Inter domani potrebbe chiudere Sanchez, ha un incontro con lo United e c'è una rivale in meno rispetto a Llorente. Il Napoli ha parlato con Llorente e ha chiesto di pazientare fino a venerdì: entro venerdì dentro o fuori. Il Napoli, se Icardi non decide, prende Llorente: pronto un biennale da 3.5 milioni all'anno".

"C'è grande sintonia e simpatia tra De Laurentiis e Marotta, quindi il problema non è il cartellino ma Icardi. Se dovesse arrivare Icardi, Milik pitrebbe finire in Germania: ci sono un paio di squadre interessate al polacco a cui servono un attaccante".

"Sanchez? Fu offerto anche al Napoli ma gli azzurri cercavano altro visto che hanno preso Lozano. L'operazione si tratta di prestito secco con opzione di riscatto e l'Inter pagherà solo 5 milioni all'anno al calciatore, i restanti li mette il Manchester United".