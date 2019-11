RAI - Ibra-Napoli, chance praticamente azzerate! Addio Ancelotti a fine stagione, ADL punterà sui giovani

Calciomercato Napoli, Ciro Venerato ha fornito importanti aggiornamenti nel corso de 'La Domenica Sportiva' in onda su Rai 2: "Per Ibrahimovic c'è il forcing del Milan e la pala ora passa a Raiola. Primo assaggio mercoledì in un hotel, ma c'è stata una prima fumata grigia. Il club propone un contratto di 6 mesi e di altri 12 eventuali legati a una qualificazione europea. Ibra chiede un contratto da un anno e mezzo senza opzioni e con fiducia illimitata, ma c'è distanza anche sul piano economico poiché lo svedese vuole 10 milioni. Ibra è anche tentato dal rossonero, ma servirà un'intesa. Il Bologna nel frattempo resta in corsa, ma Saputo potrebbe al massimo pareggiare l'offerta milanista. Quasi azzerate invece le chance napoletano: Raiola lo aveva già proposto in estate ad Ancelotti, ma il destino dell'allenatore ormai è segnato. Il tecnico lascerà Napoli e ADL punterà sui giovani".