RAI - Hermoso sogna il Napoli, no ad Arabia e Besiktas: la situazione

Calciomercato SSC Napoli - Come racconta il giornalista Ciro Venerato attraverso il sito TG Rai, ci sono novità per il mercato in entrata degli azzurri, riguardo l'affare Mario Hermoso:

"Per Hermoso solito botta e risposta tra entourage e dirigenza azzurra. Ma dopo il no agli arabi e al Besiktas, sembra chiara la scelta. Anche l'ex centrale dell'Atletico Madrid sogna la maglia azzurra. Tris di acquisti per il Napoli. Occorre solo calma e gesso ma difficilmente il futuro prossimo riserverà sgradite sorprese".