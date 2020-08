RAI - Giuntoli-Roma è una notizia priva di fondamento: arrivano smentite totali dal DS partenopeo

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Giuntoli mi autorizza a smentire fermanete un'ipotesi d'addio: sta bene a Napoli, il rapporto con ADL è ottimo. Le voci della Roma sono senza fondamento. Il Napoli ha un accordo di massima con Reguilon per 2,5 milioni, il problema è la formula dell'affare: gli azzurri lo vogliono in prestito con diritto di riscatto tra intorno ai 25 milioni. Il giocatore piace anche PSG e Arsenal, c'è da capire se queste squadre hanno in messo Reguilon in cima alla lista".