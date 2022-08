RAI - Erede Fabian al Napoli: tutto passa per Raspadori, il suo arrivo cambierebbe tatticamente il Napoli

Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni al Tg Sport della RAI. Di seguito le sue dichiarazioni sul calciomercato:

"Il possibile addio di Ruiz non farebbe scattare subito la caccia al sostituto. Si è parlato molto di Barak o lo Celso. L'arrivo di Raspadori cambierebbe strategie tattiche e con soli due mediani non servirebbe un altro elemento in rosa. Spalletti avrebbe Lobokta, Anguissa, Demme Zielinski ed Elmas. E volendo anche Gaetano. Tutto passa per Raspadori".