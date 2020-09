Rai - Contatto Giuntoli-Milik, il Napoli abbassa le pretese! Chiesti 25 milioni alla Roma senza Under: arriva la controproposta dei giallorossi

Ultime calciomercato Napoli. Ciro Venerato, giornalista Raisport, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Ieri Milik ha avuto un colloqui telefonico con Giuntoli, nella quale gli ha ribadito di voler andare alla Juventus. Il ds del Napoli gli ha ribadito che l'unica pista al momento percorribile è la Roma, se ciò non fosse possibile resterebbe in panchina per tutto l'anno. Da oggi il Napoli ha abbassato le pretese per il polacco, chiedendo alla Roma 20 milioni più 5 di bonus. I giallorossi sono fermi a 15 più due ragazzi della Primavera, c'è comunque la volontà delle due società di venirsi incontro per trovare un accordo"