Rai - Cessione Milik, il Newcastle torna alla carica: contatto diretto con il Napoli

Ultime calciomercato Napoli. Ciro Venerato è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma "Radio Goal". Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Negli ultimi minuti il Newcastle sarebbe tornato sotto per Arek Milik, con un contatto diretto con la società azzurra senza passare da intermediari. Il Napoli vuole cercare di capire le intenzioni del giocatore, se continuare con il braccio di ferro aspettando la Juventus oppure aprire ad altri scenari. Per quanto riguarda il Newcastle mi arrivano alcuni interrogativi in relazione alla proprietà dello sceicco, che in passato ha avuto contatti con l'agente di Cavani".