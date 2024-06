RAI - Buongiorno vuole lavorare con Conte! Per Hermoso mancano due cose, serve l'addio di un tris di azzurri per sbloccare tutto

Calciomercato SSC Napoli - Novità di mercato che riguardano il Napoli, come racconta l’esperto di calciomercato di RAI Sport, Ciro Venerato, a RaiNews.

“Per il difensore centrale resta Alessandro Buongiorno del Torino il primo nome: l’interesse di alcuni club di Premier League non sembrano preoccupano più di tanto., anche perchè il centrale intende lavorare con Antonio Conte.

Lo spagnolo ex Atletico Madrid Mario Hermoso resta nei radar ma non c'è accordo sull’ingaggio e sulle commissioni. Il sud coreano Kim Min-Jae non tornerà a Napoli, il romeno del Tottenham Radu Dragusin è al momento un'idea.

Solo l'uscita di Natan, Juan Jesus e Leo Ostigard consentirebbe altri due arrivi in difesa dopo lo spagnolo Rafa Marin”